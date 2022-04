Saspīlējums attiecībās rodas no zināšanu trūkuma, kas notiek sievietes ķermenī. Grūtniecības laikā sievietes apmeklē ģimenes skolu, lai uzzinātu visu par grūtniecību un jaundzimušajiem. Seksualitātes tēma pēc grūtniecības nav aplūkota, izņemot ieteikumu atturēties no seksuālām aktivitātēm 4-6 nedēļas pēc bērna piedzimšanas. Izaicinājumi šajā dzīves posmā mīļoto attiecībās ir tikai sākums.

Pēcdzemdību hormonālās izmaiņas dzemdes audus padara plānākus un jutīgākus, nenāk par labu baudai. Paies zināms laiks līdz maksts, dzemde un dzemdes kakls atgūs savu normālo izmēru. Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir seksuālās apetītes samazināšanās vai pat tās zudums, tādējādi radot spriedzi attiecībās. Vīrieša un sievietes loma paliek otrajā plānā. No attiecību uzturēšanas viedokļa - sekss ir ārkārtīgi svarīgs. Cilvēks neizbēgami sajūt noraidījumu.

Nākamajā dienā pēc dzemdībām sievietes estrogēnu līmenis samazinās līdz tādam pašam līmenim kā pirms grūtniecības. Ja sieviete baro bērnu ar krūti, viņas estrogēnu līmenis var būt zemāks nekā pirms grūtniecības. Tas, savukārt, ir saistīts ar maksts sausumu. Bez lubrikanta, neņemot vērā, vai tas ir dabīgs vai no pudelītes, sekss sievietei kļūst nepatīkams. Gan vīriešus, gan sievietes biedē, ka sieviete, kuru viņi mīl, mīlēšanās laikā nav mitra. Vai tas nozīmē, ka libido ir sapakojis mantiņas un atstājis māju? Gudrs vīrietis šādos gadījumos ir apzinīgs un izņem no atvilktnes lubrikanta pudelīti un padara seksu sievietei patīkamu, nevis nekomfortablu.

Neviena sieviete nevar izvairīties no postmenstruālā sindroma. Šis periods saistīts ar dažādām saslimšanām. Bezmiegs, trauksme, karstuma viļņi, galvassāpes, garastāvokļa svārstības un seksuālās apetītes zudums ir galvenās problēmas, ar kurām sievietes saskaras. Klasiski menopauze ir sieviešu, kas vecākas par 45 gadiem, nelaime, taču simptomi var parādīties, sākot jau no 35 gadu vecuma. Ģimenes ārsti izraksta estrogēnu terapiju un miega zāles. No otras puses, seksuālās problēmas paliek neārstētas. Vaginālās bumbiņas ir ļoti efektīvs postmenstruālā sindroma mazinošs līdzeklis. Katra sevi cienoša sieviete trenē iegurņa un dibena muskuļus ar vaginālajām bumbiņām, piedzīvojot spēcīgus orgasmus pat pēc bērna piedzimšanas vai pēcmenstruālā sindroma laikā, izvairoties no vecu dāmu likstas – urīna nesaturēšanas.