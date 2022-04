Krievu okupanti nošāvuši no Žitomiras uz Kijivu bēgošus cilvēkus

Didičs tiešsaistes izdevumam "The Insider" sacījis, ka vismaz 29 cilvēku līķi atrasti 25 kilometrus no Ukrainas galvaspilsētas uz Milas un Mrijas ciemu robežas, kur virzienā no Žitomiras uz Kijivu ceļa labajā pusē ir viesnīcu un restorānu komplekss, bet kreisajā pusē - degvielas uzpildes stacijas. Slaktiņu apstiprina fotogrāfiju salīdzināšana, bet notikuma vietu - pakalpojuma "Google Maps" kartes.