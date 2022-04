Augustā notiks "Opus pro" dziedātājam Alex veltīts piemiņas koncerts

Koncertā piedalīsies grupas "Opus pro" zelta sastāvs, dziedātāja un Alex meita Aija Andrejeva, ģitārists un daudzu grupas hitu autors Harijs Zariņš, komponists Zigmars Liepiņš, mūziķis Uldis Marhilevičs, dziedātāji Jānis Aišpurs, Ivo Fomins, Dināra Rudāne, Olga Rajecka, Ainars Virga, Atis Ieviņš, grupas "Dagamba", "Credo", "Colt", "Very Cool People", "Laime pilnīga", "Laika suns", ģitārists Armands Alksnis, Muravejs, Antra Stafecka u.c. mākslinieki.

"Kad tētis aizgāja mūžībā, pēc kāda laika man radās sajūta, ka vajag viņa piemiņai sarīkot tādu kārtīgu rokkoncertu, kurā skanētu viņa dziedātās dziesmas, pulcētos viņa draugi, domubiedri un laikabiedri un arī mākslinieki, kuri iedvesmojušies no "Opus pro" mūzikas.

Savukārt par koncerta vietas izvēli viņa bilst: "Man ir liels prieks, ka koncerts notiks Lielvārdē, kur esmu piedzimusi un ilgus gadus dzīvojusi kopā ar ģimeni, kur Alex nodzīvoja visu dzīvi, atskaitot pēdējos sešus gadus, ko dzīvoja Ogrē. Parks, kurā notiks koncerts, mums visiem ir ļoti īpaša vieta, un patiesībā tētim vienmēr bija plāni un sapņi attiecībā uz parku – ka tur varētu notikt koncerti, jo šī ir viena no skaistākajām vietām Latvijā, un viņam vienmēr tā bija īpaša."

"Piemēram, čellu grupa "DaGamba" piedāvās savu improvizāciju par vienu no "Opus pro" dziesmām, "Laika suņa" solists Arnis teica, ka "Opus pro" ir mūzika, ar kuras viņš auga un no kuras iedvesmojās, tāpēc arī viņi interpretēs arī kādu no grupas dziesmām. Būs arī grupas zelta sastāvs ar Zigmaru Liepiņu priekšgalā, un viņi izspēlēs vecos, labos hitus. Man liekas, ka tas būs ļoti, ļoti forši!"