Latvijas slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits samazinājies līdz 725

No visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 307 Covid-19 ir pamatdiagnoze. Tostarp no stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 277 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 30 ir ar smagu slimības gaitu, kas ir par trīs vairāk nekā dienu iepriekš.

No saņemtajiem ziņojumiem par deviņiem mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi cilvēki bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, viens cilvēks bija vecumā no 80 līdz 89 gadiem un pieci cilvēki bija vecumā no 90 līdz 99 gadiem. No mirušajiem četri bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeidzis, bet pieci bija vakcinēti.