Londonas starptautiskajā grāmatu tirgū Latviju pārstāv septiņi uzņēmumi

"London Book Fair" ir viena no nozīmīgākajām nozares izstādēm, kas pulcē izdevējus, literāros aģentus, autorus, grāmatu ilustratorus un dizainerus, digitālo risinājumu piedāvātājus, kā arī citus izdevējdarbības un poligrāfijas nozares pārstāvjus. Izstādi ik gadu apmeklē vairāk nekā 20 tūkstoši nozares profesionāļu no 135 pasaules valstīm, savukārt ar stendu regulāri piedalās vairāk nekā 1000 uzņēmumu no 60 pasaules valstīm.