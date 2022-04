Svīnija atklāj, ko par viņas kailskatiem seriālā "Eiforija" domā vecmāmiņa

Gada sākumā Svīnija izdevumam "The Independent" atklāja, ka lūgusi režisoru Semu Levinsonu (Sam Levinson) dažus no sākotnēji scenārijā paredzētajiem kailskatiem no seriāla pat izgriezt, ko Levinsons arī izdarījis. Viņa atzinusi, ka savulaik jutusi riebumu pēc atklātu ainu filmēšanas savos iepriekšējos kino projektos, piebilstot, ka devusies pēc tam mājās un "sevi berzusi, līdz jēls". Viņa arī atzinusi, ka viņas dalība tādos seriālos kā "Sharp Objects" ("Asi priekšmeti") un "The White Lotus" ("Baltais lotoss") ir radījusi pārāk seksualizētu iespaidu par viņu kā aktrisi.