Ukrainas bēgļu plūsma Latvijā un sankcijas Krievijas agresijas atbalstītājiem – ko lēma valdība

To paredz otrdien valdībā atbalstītie grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, ar kuriem arī Ministru kabinetu plānots deleģēt noteikt katrā pašvaldībā izmitināmo Ukrainas bēgļu skaitu, ievērojot iespējamo ierašanās skaitu Latvijā un pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju skaitu.

Valdība apstiprina atbalsta stipendijas fondu 522 000 eiro apmērā studējošajiem un pētniekiem no Ukrainas

Visi studējošie, kas uzņemti Latvijas valsts vai privātajās augstākās izglītības iestādēs, varēs saņemt stipendiju 140 eiro apmērā no uzņemšanas dienas līdz semestra beigām šā gada 30.jūnijā.

Valdība otrdien lēma no neparedzētiem līdzekļiem piešķirt 746 678 eiro, lai par laikposmu no pērnā gada 1.decembra līdz šī gada 31.martam nodrošinātu piemaksu līdz 50% apmērā no mēnešalgas personām, kas iesaistītas aprūpē paaugstināta riska apstākļos.