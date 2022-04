Berlīnes filharmoniķi Liepājā sniegs koncertu, kas bija plānots Odesā

Berlīnes Filharmonijas orķestris no 1991. gada dibināšanas gadadienu 1. maijā atzīmē ar "Eiropas koncertu" jeb "Eiropakonzert" vēsturiski nozīmīgos kultūras pieminekļos. Šogad orķestra 140. gadadienas koncertam sākotnēji bija paredzēts Odesas Nacionālajā akadēmiskajā operā, taču Krievijas militārais iebrukums Ukrainā licis mainīt norises vietu. Berlīnes filharmoniķi par iespējām sarīkot koncertu uzrunāja Liepājas koncertzāli.

Koncertu atklās Pētera Vaska opuss "Musica Dolorosa". To turpinās itāļu komponista Lučāno Berio folkmūzikas dziesmu cikls "Folk Songs". Tāpat koncertā izskanēs ukraiņu komponista Valentīna Silvestrova skaņdarbs "Elegie". Programmas otrajā daļā izskanēs Leoša Janāčeka ietvertās kara ainas no Nikolaja Gogoļa noveles "Taras Bulba". Programmas noslēgumā tiks atskaņots Žana Sibēliusa skaņdarbs "Finlandia".

Berlīnes Filharmonijas orķestris ir viens no pasaules vadošajiem orķestriem. Kopš tā dibināšanas 1882. gadā orķestra darbības sfēra ir paplašinājusies un sniedzas ārpus Vācijas un Eiropas robežām. Pirmajās desmitgadēs galvenie diriģenti bija Hanss fon Bīlovs, Artūrs Nikišs un Vilhelms Furtvenglers, kam 1955. gadā sekoja Herberts fon Karajans. Viņš kopā ar "Berlīnes filharmoniķiem" attīstīja unikālu skaņas estētiku un spēles kultūru, kas padarīja orķestri slavenu visā pasaulē.

1967. gadā Karajans nodibināja "Berliner Philharmoniker" Lieldienu festivālu, kas Bādenbādenē notiek kopš 2013. gada. No 1989. līdz 2002. gadam galvenais diriģents Klaudio Abado attīstīja jaunus virzienus koncertprogrammās, liekot uzsvaru uz mūsdienu skaņdarbiem. No 2002. līdz 2018. gadam sers Saimons Retls turpināja paplašināt repertuāru un izveidot novatoriskus koncertu formātus. 2009. gadā orķestris atklāja savu koncertu platformu "Digital Concert Hall", kurā "Berlīnes filharmoniķu" koncerti tiek pārraidīti tiešraidē un piedāvāti kā ieraksti video arhīvā. No 2019. gada par orķestra galveno diriģentu iecelts Petrenko.