Policijai nav ziņu par bēgļu apzagtām mājām vai automašīnām

Arī VP preses sekretāre Simona Grāvīte apliecināja, ka policija tikai saņēmusi zvanus un ierakstus sociālajos medijos par to, ka “Jūrmalā, iespējams, braukā aizdomīgas automašīnas ar, iespējams, Ukrainas valsts numurzīmēm, kas it kā aizdomīgi vēro privātīpašumus”. Policija to pārbaudot. “Tomēr vēršam uzmanību, ka šobrīd nav gūts apstiprinājums par iespējamām pretlikumīgām darbībām vai mēģinājumiem tās veikt. Tāpat pēdējā laikā Valsts policijas Jūrmalas iecirknī nav reģistrēts izteikti vairāk zādzību no mājokļiem vai automašīnām,” raksta Grāvīte. VP līdz šim nav reģistrējusi gadījumus, kad Ukrainas bēgļi būtu veikuši zādzības no mājām vai automašīnām.