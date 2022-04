Izlūkdienests: Okupanti Bučas slaktiņa rīkotājus atkal sūtīs uz Ukrainu

Kļuvis zināms, ka Krievijas 35.armijas 64.motorizēto kājnieku brigāde pēc izvešanas no Ukrainas teritorijas šobrīd izvietota Baltkrievijā netālu no Maziras, bet līdz 6.aprīlim to paredzēts pa dzelzceļu pārvietot uz Belgorodu Krievijā.