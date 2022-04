Kur Latvijā ukraiņu bēgļi var paēst bez maksas?

"Rīgā kopā ir aptuveni 13 virtuves, kurās tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana sociāli maznodrošinātām personām. Tad vēl ir kādas trīs, četras vietas, kur paēst bezmaksas var jebkurš, neraugoties uz statusu. Mēs esam viena no šādām iestādēm," tā Provornijs. Bezmaksas zupas virtuve ir atvērta katru dienu.

Tikmēr restorāni un kafejnīcas Ukrainā kļuvušas par daļu no kara frontes.

"Kad viss sākās, mēs protams neapzinājāmies vēl, ka četras dienas vēlāk, ap 28. datumu, kļūsim par brīvprātīgajiem. Mēs vienojāmies ar vairākiem citiem restorāniem, kuri strādā Kijivā. Esam saņēmuši ļoti daudz piedāvājumu no mūsu viesiem ārzemniekiem, starp viņiem arī bija vairāki puiši no Berlīnes. Ja nemaldos tad viņi pirmās pāris dienas pie mums gatavoja, daži pie mums strādā joprojām. Tas ir neiedomājami, kāds tas ir atbalsts mums," stāsta Olga no Kijivas, kurai pieder vairāki restorāni. "Mēs izveidojām platformu, kur jebkurš var ziedot. Šo naudu mēs iztērēsim pirkumiem, kas ir nepieciešami, lai parūpētos par armijas ēdināšanu un trūcīgajiem.