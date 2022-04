Koronavīruss Latvijā: 1065 jauni inficēšanās gadījumi

No saņemtajiem ziņojumiem par desmit mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens cilvēks bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri cilvēki bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, trīs cilvēki bija vecumā no 80 līdz 89 gadiem un viens cilvēks bija vecumā no 90 līdz 99 gadiem. No mirušajiem septiņi bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet trīs bija vakcinēti.