ASV ģenerālis: Karš Ukrainā var turpināties gadiem

"Tas bijis viņa ilgtermiņa mērķis (..). Domāju, ka ideja atturēt Putinu no iebrukuma Ukrainā - atturēt viņu no ASV puses - prasītu izmantot ASV militāros spēkus un riskēt ar bruņotu konfliktu ar Krieviju, ko es neieteiktu," norādīja Milijs, kura sacīto plašāk atspoguļojis laikraksts "New York Post" un raidorganizācija BBC.