Ķekavā noskaidroti karikatūru zīmēšanas konkursa "Pa-smejies!" uzvarētāji

Konkursa temats bija "Melnais kaķis ceļo uz Marsu" par godu karikatūrista Gunāra Bērziņa 95. jubilejai, kurš savos zīmējumos kā vienu no galvenajiem varoņiem attēlojis melno kaķi. Konkursam no 163 Latvijas skolām tika iesūtīti 1593 skolēnu uzzīmēti darbi (šarži, komiksi vai karikatūras). Galvenie vērtēšanas kritēriji bija uzzīmētā darba ideja, aktualitāte un oriģinalitāte. Dalībnieku lielās atsaucības dēļ žūrijas komisijai – karikatūristiem Z. Zaharānam, Dz. Melnim un K. Auzenbergam - izvērtēt darbus nebija viegls uzdevums. Izsakām lielu pateicību skolotājiem par skolēnu sagatavošanu karikatūru zīmēšanas konkursam, visiem konkursa dalībniekiem par dalību un žūrijai - par iesūtīto darbu vērtēšanu. Konkurss tapis sadarbībā ar studiju "Karikaturisti.lv", SIA "Pellia a Gusto" un AS "Putnu fabrika Ķekava".