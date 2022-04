Maija sākumā Valmierā notiks "Kino pedālis"

Piektdienas vakarā priekškaru Valmierā vērs vairāki "pop up" kinoteātri tādās vietās, kur ikdienā kino nav sastopams. Šogad filmu programma būs īpaši plaša, jo tā tiek veidota sadarbībā ar īsfilmu festivālu "2Annas". "Pop up" kinoteātros varēs baudīt gan mūsmāju, gan ārvalstu īsfilmas, kurās velosipēds spēlē īpašu lomu, ar to brauks, nesīs, cels pāri un stieps augšup, gluži kā dzīvē.