Ukrainas prezidents: kara apturēšanai nepieciešamas patiesi sāpīgas sankcijas

"Kara apturēšanai vajag izdarīt vēl ievērojami vairāk. Ja nebūs tiešām sāpīgas sankciju paketes pret Krieviju, ja nebūs mums reāli nepieciešamās ieroču piegādes, kuru mēs esam lūguši daudz reižu, tad Krievija to uzskatīs par atļauju. Par atļauju iet tālāk. Par atļauju uzbrukt. Par atļauju sākt jaunu asiņu vilni Donbasā," atzīmēja Zelenskis.

Viņš pateicās par sankciju paketi, par kuru trešdien paziņoja rietumvalstis, bet uzsvēra, ka ar to nepietiek.

Zelenskis sacīja, ka Ukraina turpina pieprasīt Krievijas banku sistēmas pilnīgu atslēgšanu no starptautiskajām finansēm, kā arī noteikt embargo Krievijas naftas piegādei.

"Embargo Krievijas naftas piegādei tik un tā tiks piemērots. Formāts tiks atrasts. Jautājums ir tikai par to, cik vēl ukraiņu un ukrainiešu Krievijas karavīri paspēs nogalināt, lai jūs, daži politiķi - un mēs jūs pazīstam - atrastu sevī nedaudz apņēmības," sacīja Ukrainas prezidents.

"Šķiet, ka Krievijas vadībā tiešām ir nobijušies, ka pasaules dusmas par Bučā redzēto atkārtosies pēc redzētā citās pilsētās, no kurām mēs noteikti padzīsim okupantus," sacīja prezidents.

Viņš piebilda, ka Krievijas karavīri ir mainījuši taktiku un tagad cenšas aizvākt no ielām un pagrabiem viņu nogalināto ukraiņu līķus.

"Ja pasaule ir sākusi diskusiju par to, vai ir pieļaujams saukt par genocīdu to, ko Krievijas karavīri izdarījuši Ukrainas teritorijā, tad patiesības meklēšanu jau ir neiespējami apturēt. To nekādi nevar pagriezt atpakaļ," sacīja Zelenskis.