Ar singlu no topošā debijas albuma klajā nākusi dziedātāja Katrīna Bindere

"Dziesma "Delīt" ir par to, kā mēs katrs varam mēģināt tikt pāri attiecībām, kuras diemžēl nav izdevušās. Palīdzēt var gan skaista vieta, kurā izraudāties, gan bilžu izdzēšana no visām mapītēm datorā un telefonā. Tas ir vajadzīgs sevis restartam, ir jāiepazīst sevi atkal no jauna, jādzīvo tālāk, lai gan sākotnēji tas nepavisam nešķiet vieglākais uzdevums," atklāj Katrīna. Dziesmas mūziku un vārdus Katrīna radījusi sadarbībā ar mūziķi Kasparu Ansonu, kurš ir arī šī ieraksta producents.