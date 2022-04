Latviešu valodā iznācis Hilarijas Mantelas romāns "Ievediet nelaiķus"

Rets rakstnieks ir saņēmis Bukera balvu (Man Booker Prize), un vēl mazāk ir to, kas šo pagodinājumu saņēmuši divreiz. Britu rakstniece Hilarija Mantela (Hilary Mantel) ir pirmā sieviete, kas Bukera balvu saņēma par divām grāmatām, turklāt otrā apbalvotā grāmata ir pirmās turpinājums. Romāns "Vilku nams" ieguva Bukera balvu 2009. gadā, bet tā turpinājums "Ievediet nelaiķus" (Bring up the bodies) – 2012. gadā. Romāns “Ievediet nelaiķus” tikko iznācis arī latviešu valodā.