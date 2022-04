No maza Bruklinas dzīvoklīša līdz bezgalībai

Neosouls divu pēdējo gadu desmitu laikā ir mainījies, nedaudz attālinoties no deviņdesmito gadu autentiskā dzīvā skanējuma, taču kopumā šā žanra iezīmes Ezias albumā ir saglabātas. Šur tur ieskanas arī kaut kas no klasiskāka R&B, no atslodzes/lounge mūzikas (Cycles Intro), no džeza. Dziesmas radušās visnegaidītākajās vietās - Yesterday Go Away, Hands, That Morning un Arise tapušas Ņujorkā, strādājot mazā Bruklinas kafejnīcā, sēžot metro ceļā uz skolu vai vienkārši piesēžoties pie klavierēm dziedātājas Bruklinas dzīvoklī. That Morning, kurā dzirdams Bruklinas reperis Sems Selers, iestrādātā klavieru partija ierakstīta tieši tur. So Hard piedziedājums ieskanējies Ezias galvā, ejot pa 6. avēniju no metro pieturas uz skolu, taču pārējās dziesmas daļas sacerētas uz prāmja Tallina–Rīga, kad Covid-19 uzplaiksnījuma sākumā Ezia devās no Ņujorkas uz Latviju.