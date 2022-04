Levits: Latvija pilnībā atbalsta Moldovas lēmumu iesniegt pieteikumu uzņemšanai ES

"Latvija pilnībā atbalsta Moldovas lēmumu iesniegt pieteikumu uzņemšanai ES. Vēl ir jāsagaida iespējami ātrs lēmums arī no Eiropas Komisijas puses. Latvija uzskata Moldovu par daļu no Eiropas. Moldova arī turpmāk Latvijai būs viena no prioritārajām sadarbības attīstības valstīm. Kopējiem spēkiem strādājam pie tā, lai Moldovas eirointegrācijas process būtu veiksmīgs, it īpaši tādās jomās kā valsts pārvalde, mediji un reģionu attīstība," sacīja valsts pirmā persona.