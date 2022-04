Koronavīruss Latvijā: 960 jauni inficēšanās gadījumi

No saņemtajiem ziņojumiem par trijiem mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59, viens cilvēks bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, viens cilvēks bija vecumā no 80 līdz 89 gadiem. Divi no mirušajiem cilvēkiem bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt viens bija vakcinēts.