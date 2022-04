Jaunā dziedātāja EZIA: "Skanējums ir kā fotogrāfija"

Dziedāju džezu ar lielākiem un mazākiem sastāviem, gan korporatīvajos pasākumos, gan koncertos, ar skolas biedrenēm izveidojām a cappella grupu she’art, aranžējām dažādas džeza, pop, soula un pat latviešu hitus, piemēram, Raimonda Paula "Ja tā nav", izlaidām vairākas dziesmas ar Reini Ašmani EDM stilā. Darīju visu, kas šķita interesanti un aizraujoši.

Vai ir kāds viens ieraksts, kas atstāja uz tevi neizdzēšamu iespaidu, kāda dziesma, kas pamudināja pašai pievērsties mūzikai?

Mūziku vienmēr jutu savā sirdī, tas nāca ļoti dabiski. Vienmēr dziedāju un spēlēju klavieres, par to daudz nemaz nedomājot. Bet

albums, ko varētu minēt kā ļoti svarīgu, kas manī atmodināja ko pirms tam vēl nesajustu, būtu Ērikas Badu debijas albums "Baduizm".

Noklausoties to, es nespēju noticēt, ka pasaulē ir mākslinieks, kas spējis izveidot ko tādu, kas skan tik līdzīgi un it kā pazīstami tam, ko jūtu sevī.

Pastāsti kā nokļuvi Ņujorkā, skolā "The New School for Jazz and Contemporary Music"?

Neilgi pirms vidusskolas absolvēšanas biju izvēlējusies vairākas skolas, kurās vēlējos mācīties. Gan Anglijā, gan Amerikā. No The New School nāk daudzi mani elki, tādi kā Roberts Glaspers (Robert Galsper), Hosē Džeimss (Jose James) un citi, tāpēc jutu, ka Ņujorka ir vieta, kur man ir jābūt.

Tavā mūzikā ir dzirdams, ka esi ietekmējusies no tā dēvētā neosoula. Latvijā, manuprāt, šis soula atzars nav attīstīts. Mums ir R&B, souls, fanks, bet tāds klasisks D’Angelo, Maxwell, Ērika Badu un, starp citu, man tava mūzika un balss nedaudz atgādināja Amel Lero (Amel Larrieux), pie mums nav.

Neosouls nav pārāk populārs žanrs Latvijā, taču zinu daudzus mūziķus, kas šī žanra mūziku "sadzirdēja" un iemīlēja agrajos 2000. gados, kad paši bija jauni mūzikas studenti. Amel Lero biju dzirdējusi, un interesanti, ka tā saki. Sevi pašu daudzreiz grūti novērtēt, šādi salīdzinājumi liek uz sevi paskatīties ar svaigu skatu.

Vai Amerikā sastapi arī kādu no saviem muzikālajiem varoņiem, varbūt biji uz kādu īpašu koncertu?