Redzam, ka iedzīvotājiem ir pietiekami liela interese savu pensiju ļaut pārvaldīt ar pasīvo pārvaldi, kur ir iespējams līdz pat 100 % no saviem līdzekļiem ieguldīt uzņēmumu akcijās. "CBL Asset Management" komanda šo pakalpojumu piedāvā bez pārvaldīšanas maksas, jo 20 gadu gaitā ir izstrādāti un ieviesti procesi, kas aktīvās pārvaldības ietvaros ir izkopti tiktāl, ka pasīvās pārvaldes veikšanai nekādas papildu izmaksas nerodas. Komisijas maksas regulē valsts, un to veidi ir dažādi, tomēr jaunajā "CBL Indeksu plānā" netiek iekasēta ne mainīgā, ne pastāvīgā pārvaldības komisijas maksa, un ar to šis plāns ir unikāls. Tiek piemērota tikai turētājbankas komisija 0,08 % gadā no visas uzkrātās summas. Šī komisija sedz bankas izdevumus par vērtspapīru glabāšanu, kas tiek maksāti trešajām pusēm.