Jauns vārds džezā: dziedātāja Jekaterina Sarigina

Jekaterina Sarigina ir dzimusi un augusi Latvijā, muzikāli skolojusies pasaulē. Arī viņas debijas albums ir muzikālās izpētes, izraušanās posma iemūžinājums, apkopojot mūziķes pēdējo divu gadu laikā piedzīvoto - ceļošanu starp Londonu un Bostonu pandēmijas laikā, lai absolvētu Jaunanglijas mūzikas konservatoriju (New England Conservatory), kam sekoja pārcelšanās uz Ķīnu, lai strādātu par skolotāju starptautiskā skolā.

Pašizdots un ierakstīts ASV, Latvijā un Ķīnā, bet māsterēts Lielbritānijā - tāds ir albums, kura nosaukuma iedvesma nāk no 1620. gada stāsta par svētceļnieku ceļojumu un pārvērtībām. "Mayflower" stāsta par to, kas notiek ar cilvēku, kas ir atbrīvojies no pagātnes un ir gatavs nezināmajam.