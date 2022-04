Noklausies: Agnesse "Cloud 9"

""Cloud 9" ir par to aizraujošo mirkli, kad cilvēks negaidīti satiek kādu, kura enerģija piesaista acumirklī, un rodas tūlītēja saikne. Tas ir kaut kas krietni dziļāks par izskatu un ārējo tēlu, tas ir kā, varētu teikt, "klikšķis" pavisam citā līmenī, un tas neatgadās nemaz tik bieži," raksta dziedātāja. "Pēc tam, kad es pati piedzīvoju šo sajūtu, melodija un vārdi dziesmai nāca ātri, jo es jutos ārkārtīgi iedvesmota. Viss sākās ar melodiju pantiem un piedziedājumam, ko es pie sevis dungoju. Vēlāk nosūtīju šo balss ierakstu šīs dziesmas producentam JJ Lush. Es viņam jautāju, vai viņš varētu izveidot īsto šīs sajūtas skanējumu, un man šķiet, ka viņam tas izdevās lieliski. Kad viņš bija radījis dziesmas ritmisko skanējumu, viss pārējais notika dabiski. Varu teikt pavisam godīgi – pēc visiem šiem gadiem, ko esmu pavadījusi darbojoties mūzikas lauciņā un meklējot savu īsto un vēlamo skanējumu, šis jaunais virziens man beidzot šķiet īstais."

Dziedātāja sāka savu darbību popmūzikā pirms četriem gadiem ar savu pirmo singlu "Best Thing I Never Had". Viņa ir strādājusi ar tādiem producentiem kā Helviju Stengrevicu, JJ Lush, sadarbojusies arī ar divkārtējo Grammy balvas nominanti, dziedātāju, dziesmu autori Kristalu Oliveru. Latvijā lielu atzinību Agnesse guva ar dziesmu "Saku tev atā", kas tapa "Latvijas Mūzikas attīstības biedrības / Latvijas Mūzikas eksports" organizētajā dziesmu rakstīšanas nometnē "RIGaLIVE" sadarbībā ar mūziķi Ilzi Fārti un producentu JJ Lush.