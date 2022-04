Aizbēgušie no kara: Dēls joprojām slēpj maizi, baidoties, ka rīt nebūs, ko ēst...

Mariupole ir piedzīvojusi visbriesmīgāko Krievijas agresiju pret Ukrainu. Tūkstošiem cilvēku ir gājuši bojā, kad iebrucēji ielenca pilsētu, nežēlīgi uzbrūkot tai kā no gaisa, tā arī no zemes un jūras. Daudzi tiek apglabāti masu kapos bez ceremonijām un neatpazīti. Iela pēc ielas, ēka pēc ēkas - lielākā daļa Mariupoles tagad atrodas drupās.

Aplenktajā pilsētā kaimiņi no nedaudzajiem atlikušajiem produktiem maltīti gatavoja lauka virtuvē uz ielas. "Mēs bieži palikām ārā, jo tur bija siltāks nekā iekšā," sacīja Nadija.

Vienā no saviem bēgšanas mēģinājumiem Nadijas ģimene devās uz vietu, kur bija pulcējušās automašīnas, uzskatot, ka tas būs evakuācijas punkts. Viņi nonāca uzbrukuma epicentrā. "Tas bija ar nolūku," viņa teica. Viņi izdzīvoja tikai tāpēc, ka kāds vīrietis viņu un bērnus iegrūda bojātā ēkā, kas viņus pasargāja.

"Kad gājām prom, mēs kļuvām par lieciniekiem kaut kam briesmīgam," atminas Nadija. Tieši automašīnā ietriecās raķete. Šoferis - karavīrs, kurš mēģināja izvest ģimeni no pilsētas, tika ievainots galvā. Nadija ar citu cilvēku palīdzību viņu ieveda pagrabā, kur kāda meitene, kura nebija ārste, ar parastu adatu un diegu uzlika viņam dažas šuves.

"Pēc tam, kad to visu redzējām, mēs atgriezāmies mājās, un jaunākais dēls jautāja: "Mammu, kāpēc viņi mēģina mūs nogalināt?"" atceras Nadija. "Ko gam es viņam varēju pateikt? Es nezinu."

Dažas dienas vēlāk, 17. martā, viņiem beidzot izdevās izbraukt no pilsētas privāto transportlīdzekļu karavānas sastāvā. Vispirms viņi sasniedza Mangušas ciematu. Pēc tam devās uz Berdjansku, ko ieņēmis Krievijas karaspēks. No turienes viņi iekāpa autobusā, kas veda uz Zaporižju. Ceļš bijis pilns ar Krievijas karavīru vai Krievijas atbalstītu separātistu kontrolpunktiem.

"Viņi pārbaudīja mūs, bet jo īpaši vīriešus un mūsu telefonus," sacīja Nadija. Zinot, ka tas varētu notikt, viņa jau bija izdzēsusi visas bildes, kas viņai bija saglabājušās no Mariupoles.

"Kad izgājām no pilsētas, es biju galīgi netīra. Es nebiju mazgājusies. Kad tev nav ko dzert, tu nedomā par dušu."

Viņiem bija nepieciešamas piecas dienas, lai no Zaporižjas nonāktu Ļvivā Ukrainas rietumos - reģionā, kas lielākoties no Krievijas uzbrukumiem ir pasaudzēts. Viena no retajām lietām, kas šeit liecina, ka valstī karo, ir sirēnas, kas var ieslēgties pat vairākas reizes dienā.