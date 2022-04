Valmieras vasaras teātra festivāla tēma būs brīvdomība

Valmieras vasaras teātra festivāls šogad notiks četras dienas, no 4. augusta līdz 7. augustam, kā arī vairāki festivāla darbi piedzīvos viesizrādes ārpus Valmieras. Skatītājiem organizatori piedāvās deviņus iestudējumus, no kuriem seši būs jaundarbi, sākot ar izrādēm bērniem un beidzot ar laikmetīgās mākslas, operas un kustību iestudējumiem, bet trīs - iepriekšējo gadu skatītāju iecienītas un arī "Spēlmaņu nakts" balvas ieguvušas izrādes. Festivāla programmu un biļetes plānots izziņot maijā.

Viens no festivāla lielākajiem notikumiem būs lielformāta koncerts Valmieras estrādē ar pūtēju orķestra "Rīga" un vairāku simtu koristu piedalīšanos, kas aktualizēs pirms 20-30 gadiem radīto "alternatīvā un nekomerciālā" žanra mūziku. Sešu mūsdienu komponistu - Jēkaba Nīmaņa, Emīla Zilberta, Platona Buravicka, Sabīnes Ķezberes, Oskara Herliņa un Edgara Mākena - aranžijās kopkora un pūtēju orķestra izpildījumā izskanēs teju 20 Latvijas "underground" mūzikas pārstāvju darbi, piemēram, "Pest of a Child", "Hospitāļu iela", "Trobels", "Non Skid", "Bērnības milicija" un daudzu citu.