Foto: Aizvadīts džeza mākslinieku konkursa "Riga Jazz Stage" fināls.

Koncertā uzstājās septiņas dziedātājas: Karīna Laugale, Katrīna Kabiņecka un Paula Saija no Latvijas, Amanda Bekere no Vācijas, Lūisa Balkvila no Apvienotās Karalistes, Eilula Ergula no Turcijas un Valentīna Fina no Itālijas, kā arī seši bundzinieki: Mareks Logins un Pauls Pokratnieks no Latvijas, Matiass Fišers-Mogensens no Dānijas, Janniks Ballmans no Beļģijas, Džovanni Paolo Liguori no Itālijas un Domo Brančs no ASV.