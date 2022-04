Francijā svētdien notiek prezidenta vēlēšanu pirmā kārta

"Vairums franču tautas vēlas pārmaiņas," norāda viens no vadošajiem Francijas politikas analītiķiem un izraēliešu televīzijas kanāla "i24 News" komentētājs Kristiāns Malārs.

Nedz Covid-19 pandēmijas apkarošanas politika, nedz diplomātiskie centieni Ukrainas krīzes atrisināšanai nav palīdzējuši Makronam pārvarēt francūžu dziļo nepatiku pret viņu. Makrons, būdams uz reformām orientēts tehnokrāts, gadiem ilgi ticis uzskatīts par arogantu un pret ierindas pilsoņu rūpēm vienaldzīgu politiķi, kas lielā mērā bija viens no cēloņiem 2018.gada "dzelteno vestu" protestu kustībai.

Viena no pēdējām aptaujām liecina, ka otrajā vēlēšanu kārtā Makronam izdosies iegūt tikai 51% balsu, kamēr 49% francūžu gatavojas balsot par Lepēnu, un tādējādi pašreizējā prezidenta pārsvars sarucis līdz statistiskās kļūdas robežām.

Ņemot vērā to, ka Francijas ekonomika ir otra lielākā Eiropas Savienībā (ES), kā arī to, ka tā ir vienīgā kodolvalsts ES un ieņem vienu no piecām pastāvīgajām vietām ANO Drošības padomē, visus norūpē jautājums, ko varētu sagaidīt, ja Elizejas pilī nonāks Lepēna.