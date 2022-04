Slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits samazinājies līdz 553

No visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 237 Covid-19 ir pamatdiagnoze. Tostarp no stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 213 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 24 ir ar smagu slimības gaitu.

No saņemtajiem ziņojumiem par pieciem mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 60 līdz 69, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, viens - vecumā no 90 līdz 99. Trīs no mirušajiem cilvēkiem bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt divi bija vakcinēti.