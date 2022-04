Vidējais saslimstības līmenis ar Covid-19 tiek pārsniegts 18 Latvijas pašvaldībās

No pašvaldībām augstākā saslimstība ir Preiļu novadā, kur 14 dienu saslimstība ar Covid-19 uz 100 000 iedzīvotāju sestdien bija 2070,5 gadījumi.

No pagājušajā diennaktī atklātajiem 458 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 23% jeb 104 ir reģistrēti Rīgā. Daugavpilī ir atklāti 37 jauni saslimušie, Madonas novadā - 24, Krāslavas novadā - 23, Jēkabpils novadā - 22, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

No vakar atklātajiem inficētajiem 80 ir vecumā no 30 līdz 59 gadiem, 74 ir vecumā virs 70 gadiem, 71 - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.