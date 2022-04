TV3: Rīgas lidostas pievārtē strādā uzņēmēji, kas ražo militāro tehniku Krievijā

2018. gada septembrī Somijas policija īstenoja vienu no vērienīgākajām operācijām tās vēsturē. 400 likumsargi pārmeklēja 17 salas Somijas piekrastē. Tās bija iegādājies uzņēmējs Pāvels Meļņikovs no Sanktpēterburgas. Uz līdz tam neapdzīvotajās salās viņš bija uzbūvējis piestātnes, helikopteru nosēšanās laukumu, vairākas mājas un to visu aprīkojis ar neskaitāmām novērošanās kamerām.