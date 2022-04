Video ⟩ Deputāti nesteidz pamest parlamentārās sadarbības grupu Orbāna nostājas pret Ukrainu dēļ

Arī Orbāns vēl februāra sākumā Maskavā tikās ar Vladimiru Putinu. Ja iepriekš Orbānu atbalstošie labējie politiķi uz šo koķetēriju ar Kremli skatījās ar izpratni, pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā tas sāka mainīties. Ungārijas atteikšanās atļaut transportēt caur valsti bruņojumu Ukrainai un iebildumi pret sankciju uzlikšanu Krievijas gāzei un naftai, visticamāk, nebija tikai pirmsvēlēšanu poza. Šonedēļ preses konferencē Orbāns paziņoja, ka no šīs nostājas neplāno atkāpties, tāpat kā no abu valstu sadarbību Pakšas atomelektrostacijas projektā. “Krievi nekad mūs nav piekrāpuši, un mēs ne reizi neesam piekrāpuši krievus,” pauda Orbāns. Arī Krievijas vēstnieks Ungārijā šonedēļ pauda pārliecību, ka abu valstu attiecības pēc “Fidesz” uzvaras paliks tikpat draudzīgas.

Grupas vadītāja vietnieks Jānis Iesalnieks no Nacionālās apvienības savulaik popularizēja ideju atbalstīt Ungāriju ar karodziņiem pie tvitera profiliem. Taču pēdējās nedēļās Iesalnieks publiski kritizē Orbānu, par ko pat ir saņēmis neizpratnes pilnu vēstuli no Ungārijas vēstniecības. Nu deputāts ir pārdomās par to, vai darbu grupā vispār turpināt: “Te nevar būt runas par to, no kura ir izdevīgāk gāzi pirkt vai tamlīdzīgi argumenti. Šeit ir runa par cilvēcību, jo nevar būvēt attiecības ar ļaunumu, un Krievija ir absolūts ļaunums šobrīd pasaulē. Un līdz ar to tā Ungārijas politika, pat ja saimnieciski tā ir varbūt ar kaut kādiem argumentiem, tad cilvēciski nav pieņemama.”