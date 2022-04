Atgādinām, ka viena no Maskavas izcilākā teātra "Sovremeņņik" vadošajām aktrisēm Čulpana Hamatova ir viena no bērnu onkoloģijas fonda "Dāvā dzīvi" dibinātājām Krievijā un savulaik saņēmusi kara noziedznieka Putina atbalstu klīnikas celtniecībai par valsts līdzekļiem, līdz ar to sadarbojoties ar pastāvošo valsts varu, piedaloties arī prezidenta pirmsvēlēšanu kampaņā.