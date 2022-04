Foto: Noslēdzies džeza mākslinieku konkurss "Riga Jazz Stage".

1. vieta - Luīze Balkvila (Lielbritānija) – uzaicinājumi uzstāties festivālā "Rīgas ritmi", "Ronnie Scott’s Jazz Club" Londonā (Lielbritānija) un "Nardis Jazz Club" Stambulā (Turcija), 1200 eur, "Shure" mikrofons no sponsora "Best Music/AT".

"Tas ir satriecoši," sacīja labākās džeza vokālistes balvas ieguvēja Luīze Balkvila. "Es to negaidīju. Tas bija tik brīnišķīgs konkurss. Visi bija tik atbalstoši un pretimnākoši. Esmu ļoti pārsteigta arī par Latvijas džeza mūziķiem un biju pagodināta būt ar viņiem kopā uz vienas skatuves. Un esmu sajūsmā par uzaicinājumu piedalīties festivālā "Rīgas ritmi". Nevaru sagaidīt, kad atkal šeit ieradīšos šovasar. Man ir patiešām lielisks kvartets, ar kuru uzstājos. Priecāšos viņus ņemt līdzi uz festivālu. Stāsts ir arī par jaunu mūziku. Mēs nupat izlaidām savu debijas albumu. Tas saucas "First Class" un izpildītāji ir Luīze Balkvila un "The Mailmen". "The Mailmen" ir mana grupa. Tas būs lieliski!"