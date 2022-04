ReTV: Latvija vēl domā par izmeklētājiem kara noziegumu atklāšanā Ukrainā

Nils Muižnieks: “Grūti, ja, piemēram, slimnīca vai izglītības iestāde ir sabumbota. Vai tas ir aiz neuzmanības, vai tīši mērķēts, lai trāpītu tur. To nodomu ir grūtāk pierādīt. Tāpat secināt, kas vadīja attiecīgo rotu vai bataljonu, kurš nes to komandas atbildību.”

“Amnesty International” ir starptautiska nevalstiska organizācija, kurai ir specializētas nodaļas, kas izmeklē kara noziegumus. Šobrīd šīs komandas pārstāvji jau atrodas Ukrainā. “Pēta munīciju atliekas, skatās, no kurienes tie varētu būt šauti, vāc liecības no lieciniekiem. Mums ir arī tāda krīzes pierādījumu laboratorija, kas mēģina digitāli pārbaudīt un rekonstruēt, kā kaut kas ir noticis,” ReTV saka Nils Muižnieks.

Organizācija par fiksētajiem pierādījumiem gatavo arī publikācijas. Piemēram, 20. aprīlī nāks klajā ar pētījumu par notiekošo Mariupolē. Līdzīgi kā citi eksperti, arī viņš prognozē: tas, ko mēs esam redzējuši, ir tikai aisberga redzamā daļa. Nils Muižnieks: “Ir daudz lietu, ko šobrīd pētām, nevaram pagaidām izdarīt globālus secinājumus. Par to, vai cilvēki pret viņu gribu tiek izvesti uz Krieviju. Tas arī būtu noziegums pret cilvēci - deportācijas.”

To, vai notiekošais ir genocīds, būs grūti pierādīt, vērtē Nils Muižnieks. Arī Latvijā sākts kriminālprocess par noziegumiem pret cilvēkiem, pret mieru un kara noziegumiem. Ģenerālprokuratūras Īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļas prokurore Evita Šiba: “Izmeklēšanu sāka Valsts drošības dienests. Uzreiz īsā laikā tika izveidota izmeklēšanas grupa, iesaistot izmeklētājus gan no Valsts policijas, gan no robežsardzes, lai būtu iespējams pēc iespējas operatīvāk visā Latvijas teritorijā sākt pierādījumu vākšanu.”