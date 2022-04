Aktuālais frontē ⟩ Tuvākajās nedēļās gaidāmas sīvas kaujas Ukrainas austrumos

"Galvenais uzdevums gan šodien, gan katru dienu šajā laikā, ir konkrēti aizsardzības pasākumi. Tā ir konkrēta mūsu iespēju pastiprināšana atsist jebkādus Krievijas karaspēka uzbrukumus. Esmu pārliecināts, ka cilvēki arī to redz. Tāpat kā redz arī to, ka ienaidnieka militāri tehniskās iespējas vēl arvien ir samērā augstas. Ukraiņi gan ir nesalīdzināmi drosmīgāki. Mūsu Bruņotie spēki sit okupantus ar Krievijas militāristiem nepieejamu gudrību un pārdomātu taktiku. Tomēr, runājot par nepieciešamajiem ieročiem, mēs vēl arvien esam atkarīgi no apgādes, no mūsu partneriem. Diemžēl mēs nesaņemam tik, cik nepieciešams, lai ātrāk izbeigtu šo karu. Lai pilnībā iznīcinātu ienaidnieku uz mūsu zemes. Un lai izpildītu tos uzdevumus, kas katram mūsu cilvēkam ir acīmredzami. Īpaši, lai debloķētu Mariupoli," sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.