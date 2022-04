Koronavīruss Latvijā: reģistrēti 938 jauni inficēšanās gadījumi

Kopumā pagājušajā diennaktī laboratoriski veikti 5491 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 17,1% bija pozitīvi. No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem inficēšanās gadījumiem 234 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 704 bija vakcinēti.

No trim mirušajiem pa vienam cilvēkam bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, no 80 līdz 89 gadiem un no 90 līdz 99 gadiem. No tiem divi bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet viens - vakcinēts.