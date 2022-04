Aprēķinātas pēckara Ukrainas atjaunošanas izmaksas

Atšķirībā no nacistiskās Vācijas Ukraina nav agresors un cīnās par savu brīvību. Tomēr neatkarīgi no tā valsts atjaunošana pēc kara būs ļoti svarīgs uzdevums. Kara noziedznieka Vladimira Putina sāktais karš ir atņēmis tūkstošiem nevainīgu cilvēku dzīvību, kā arī licis miljoniem cilvēku pamest savas mājas. Daudzas mājas, slimnīcas, tilti un ostas ir pārvērsti drupās. Ir skaidrs, ka, karadarbībai turpinoties, radīsies vēl lielāka postaža. Politiķi un ekonomisti cenšas apzināt sekas, kā arī atskatās uz mācībām, kas reiz bija noderīgas gan Rietumvācijai, gan citām valstīm, kas veiksmīgi spējušas atkopties no kara.