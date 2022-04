Artis Dvarionas jeb Lapsene: šajā vecumā jākoncentrējas uz to, kas pašam ir svarīgi

"Manu nākotnes ceļu, to skaidrību ir izgaismojuši pēdējie pieci gadi," stāsta dziedātājs, "Dzīvē ir bijuši dažādi klupieni, es daudz ko esmu analizējis. Ļoti daudz kas manā dzīvē ir noticis varbūt ne tā, kā es to būtu vēlējies. Tas ir devis zināmas mācības. Ja kādreiz cilvēki runāja par to, ka dzīve ir īsa, ka dzīve ir jādzīvo, man tas gāja gar ausīm. Tagad man kaut kā neiet tas gar ausīm, un es saprotu, ka šajā vecumā tev ir jāsāk koncentrēties uz to, kas tev pašam patiešām ir svarīgi."