Miljonāre Dina Zuzāne būs Andreja Žagara fonda seja

Žurnāla "Pērle" jaunākajā numurā Dina pirmo reizi stāsta par saviem plāniem – viņa būs Andreja Žagara kultūras attīstības fonda seja un viena no fonda valdes loceklēm. "Mēģināšu būt aktīva, piesaistīt draugus investorus," saka Zuzāne, uzsverot, ka Andrejs Žagars bija viņas laikabiedrs - progresīvs un interesants cilvēks.

In Memoriam - Andrejs Žagars (1958-2019) FOTO: LETA

Žagars dzimis 1958. gada 16. oktobrī. No 1996. līdz 2013. gadam viņš bija Latvijas Nacionālās operas direktors. 2017. gada jūnijā ievēlēts par Rīgas domes deputātu no partijas "Latvijas attīstībai", kurā bija arī valdes loceklis. Uzņēmējdarbību Žagars uzsāka 1993. gadā, atvēris Rīgā vairākas kafejnīcas, to skaitā "Osiris" un "Deco bārs". Miris 2019. gadā.