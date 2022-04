Karapetjana spēlfilmu "Sema ceļojumi" turpina izrādīt pasaules festivālos

Jau šonedēļ no 9. līdz 16. aprīlim filma tiek izrādīta Taipejas filmu festivālā Taivānā, kur tā atzīta par vienu no filmām, ko iesaka noskatīties Starptautiskais Āzijas filmu festivālu portāls. No 10. līdz 17. aprīlim filmu demonstrēs Starptautiskajā Klīvlendas filmu festivālā ASV, bet šonedēļ tā būs skatāma arī Starptautiskajā Stambulas filmu festivāla programmā Turcijā. Savukārt no 29. aprīļa līdz 5. maijam filma būs skatāma Hāpsalu Šausmu un fantāzijas filmu festivālā HOPFF, ko organizē Starptautiskais Tallinas filmu festivāls un kura ietvaros festivālā žūrijā darboties uzaicināts arī filmas režisors Aiks Karapetjans.