Aizturēts vīrietis, kurš otrdien Stāmerienas ielā nošāva cilvēku

Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka starp vīriešu četrotni, kas tobrīd staigājusi pa mežu, un starp aizdomās turēto izcēlies sadzīviska rakstura konflikts. Tā laikā viņš ar sev līdzi paņemto nereģistrēto ieroci nošāvis vienu no vīriešiem. Pašreizējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka viņš šāvis arī uz pārējiem vīriešiem, taču viņi no notikuma vietas aizbēguši. Vienam no konfliktā iesaistītajiem vīriešiem iešauts plecā. Ārstniecības iestādē viņam sniegta medicīniskā palīdzība, un viņš no tās jau izrakstīts.