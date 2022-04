Godalgotā Sīmaņa filma "Gads pirms kara" ir klāt

Pirmizrādes seanss notiks jau 13. aprīlī kinoteātri "Splendid Palace", klātesot radošajai komandai un viesiem, savukārt pārējos Latvijas kinoteātros filma būs skatāma no 15. aprīļa.

Fotogalerija no filmas "Gads pirms kara" uzņemšanas laukuma.

Vēsturiskā trillera centrā ir jauns cilvēks Pēteris Mālderis, viens no 20. gadsimta noslēpumainākajiem latviešiem. Filmas stāsts apspēlē viņa traģikomisko un sirreālo ceļojumu 1913. gadā, īsi pirms Pirmā pasaules kara sākuma, — laikā, kas pārvērta pasauli. Sižeta pamatā ir sazvērestības intriga, ko Pēteris cenšas atrisināt, bet dažādie stāsta pavērsieni vienlaikus ir arī reālu vēstures notikumu atspoguļojums, tādēļ filmas galvenais varonis savā ceļā sastop virkni pazīstamu vēsturisku personību — Ļeņinu (Lauris Dzelzītis), Freidu (Ģirts Ķesteris), Staļinu (Eduards Johansons), Trocki (Gints Grāvelis) un Prustu (Jānis Putniņš), kā arī mīļoto sievieti Almu (Inga Apine), trako viedo (Juris Strenga) un citus zīmīgus personāžus. Filma ir Eiropas vēstures interpretācija, kas vēsta par vecās kultūras bojāeju.

Filma "Gads pirms kara" ir trīs valstu kopražojums — ar "Studiju Lokomotīve" spēkus apvieno "Studio Uljana Kim" no Lietuvas un "Produkce Radim Prochazka" no Čehijas. Lietuvas pusē radošajā komandā līdzdarbojas filmas komponists, skaņu režisors un galvenais gaismu mākslinieks, savukārt no Čehijas piesaistīts galvenās lomas atveidotājs Petrs Buhta un filmas montāžas režisore Anna Ridnova.