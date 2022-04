Apgādā "Dienas Grāmata" atkārtots izdevums - Ilze Jansone "Insomnia"

"Kaislīgi izstāstīts stāsts par ilgām pēc Dieva, otra cilvēka un sevis ieraudzīšanas viņu acīs. Jutekliski aprakstīti visi atkarību un līdzatkarību elles loki, kā arī atklāts mīlestības vispārcilvēciskums un dievišķums, neierobežojot to cilvēku izdomātu noteikumu kanonos. Autore atklāj savu varoni visā tās cilvēcīgumā un īstumā, līdz ar to dāvājot ikvienam no mums, kuram atpazīstama atkarīgu vai līdzatkarīgu attiecību pieredze, iespēju tikt ieraudzītiem," tā dzejniece un rakstniece Inga Gaile.