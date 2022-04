Video ⟩ "Viņi nodedzināja kaimiņa māju un uz sienas uzrakstīja “Kurš jums atļāva dzīvot tik labi?”"

"Karš 24. februārī mūsu māju sasniedza divpadsmitos naktī. Es nokļuvu gūstā. Tā rezultātā guvu savainojumus, galvaskausa lūzumus un kreisās auss kontūziju. Gūstā biju dienu – tās laikā mani sita un divas reizes izveda uz nošaušanu. Tas beidzās ar to, ka man lika nomesties ceļos pie manu līdzpilsoņu līķiem, kuri jau bija nošauti. Kas mani izglāba? Es nezinu. Pēc sišanas un spīdzināšanas palaida pie ģimenes. Šausmīgākais, ko redzēju, – manu vecāku acis, kad viņiem pateica, ka jūsu dēlu ved uz nošaušanu. Un manas sievas acis," stāsta Vladimirs. "18. martā 100 metrus pie žoga netālu no manas mājas uz ceļgaliem nospieda četrus cilvēkus un aukstasinīgi vienu pēc otra sašāva vēderā un pēc tam galvā. Bija gadījums ar kaimiņu onkuli, kurš divas nedēļas vienā un tajā pašā laikā ar velosipēdu “Ukraina” brauca cauri viņu kontrolpunktam. Vienā jaukā brīdī viņu nogalināja ar šāvienu pakausī. Manā acu priekšā ar granātu iznīcināja automašīnu, kurā atradās sieviete ar trim bērniem.

Par to, kas bijis jāpārcieš Mašai un viņas ģimenei krievu okupācijas laikā, stāsta vēl kāda iedzīvotāja no Bučas.

"Biju kopā ar vīru un vecākiem. Mēs dzīvojām privātmājā pilsētas nomalē. Marta sākumā pazuda gāze, gaisma, sakari, ūdens… Mūsu kaimiņi kūtī turēja vistas – mēs tās kāvām un ēdām. Katru dienu gaidījām nāvi: kad viņa atnāks un kā atnāks… Redzējām, kā viņi devās uz kaimiņu māju, iznesa no turienes tādus kā iepakojumus, un pie tanka bija piesiets ledusskapis. Mūsu māja bija veca un nepievilcīga, salīdzinot ar kaimiņu māju. Brīnumainā kārtā viņi pie mums neienāca," stāsta Maša. "Runā, ka no populācijas ir palikuši kādi 3%. Uz ceļiem tagad ir cilvēku līķi. Par bērniem – vienkārši nav vārdu. Esmu dzirdējusi, ka Polijā ieved čerpadsmitgadīgas meitenes, izvarotas un bez zobiem. Tie ir necilvēki. Tie, kuri šo visu ir pastrādājuši. Un kāpēc? Viņi paši to nesaprot. Man ir vainas sajūta par to, ka es paliku dzīva, bet citi cilvēki, bērni nomira."