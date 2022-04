Aktuālais frontē ⟩ Ukraiņu sašautais okupantu karakuģis grimst; Šoigu esot piedzīvojis infarktu

Gandrīz 60% bēgļu jeb 2 694 090 no kara Ukrainā bēgošie devušies uz Poliju, liecina jaunākie UNHCR dati. Daudzi no šiem bēgļiem devušies uz citām Šengenas zonas valstīm.

Ungārijā ieradušies 440 387 bēgļi no Ukrainas, bet Moldovā ieradušies 417 650 ukraiņu, no kuriem liela daļa jau ir devušies prom no vienas no nabadzīgākajām Eiropas valstīm.