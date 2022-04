Rīgas osta hakatonā “City to Sea” meklēs inovatīvus risinājumos ostas darba pilnveidošanai

No 22. līdz 24. aprīlim Rīgā notiks starptautisks 48 stundu hakatons «City to Sea», lai veicinātu inovatīvu un ilgtspējīgu risinājumu izstrādi misijas “Jūra 2030” ietvaros. Hakatona dalībnieku uzdevums būs strādāt pie idejām, no kurām potenciāli varētu attīstīties jaunas pasaulē pieprasītas tehnoloģijas mobilitātes, loģistikas un akvakultūras jomās. Ar mērķi meklēt jaunus risinājums dažādiem vides un mobilitātes izaicinājumiem, hakatonā piedalās arī Rīgas brīvostas pārvalde.