"Riga IFF" uzsāk tiešsaistes filmu labdarības akciju

FOTO: kadrs no filmas

"Atlantīda" FOTO: kadrs no filmas

Rīgas Starptautiskais kino festivāls ("Riga IFF") no 14. aprīļa līdz mēneša beigām skatītājiem visā Latvijā piedāvā tiešsaistē skatīties divus Ukrainas autoru veidotus kinodarbus ar mērķi sniegt atbalstu bērniem, kas cietuši no Krievijas militārās agresijas Ukrainā. Visi ("Riga IFF") ienākumi no filmu izrādīšanas tiks ziedoti ukraiņu labdarības projektam "Голоси дітей" (Bērnu balsis).