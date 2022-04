Vai Monta grib par daudz?

""Mēs gribam par daudz" ir pirmspēdējā dziesma albumā un tā stāsta par cilvēka nelabojamo īpašību vienmēr kaut ko gaidīt, neizbaudot to, kas ir šeit un tagad. Tā bieži sanāk sabojāt to, kas ir šodien. Tāpēc esam šodienai!" tā Monta. "Dziesmas teksta video veidots kā atskats uz brīnišķīgiem brīžiem no mana mūzikas ceļa sākuma līdz šim mirklim."